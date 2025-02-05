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Kachka
Индийские ученые изучили гекконов и разработали нескользящий полимер
Он поможет держаться даже на мокром льду.

Природа давно влияет на технологии, и клейкие способности гекконов – не исключение. Их удивительное сцепление с поверхностью вдохновило на создание разных инноваций: от биомиметических клеев до роботов-скалолазов. Теперь исследователи разработали противоскользящий полимер, который прилипает ко льду, потенциально снижая количество несчастных случаев, связанных с падением и скольжением. Этот прорыв, опубликованный в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, может произвести революцию в безопасности обуви.

Гекконы цепляются за поверхности с помощью микроскопических, похожих на волоски волосков, которые разветвляются на еще более мелкие лопаточки, используя сцепление. Эта способность позволяет им без труда перемещаться по гладким поверхностям. Ученые тщательно изучили данные свойства, что привело к таким открытиям, как многоразовые сухие клеи и понимание того, как гекконы сохраняют сцепление даже на мокрой поверхности.

Ежегодно в результате несчастных случаев, связанных с поскальзыванием и падением, погибает 684 000 человек и 38 миллионов получают травмы, что создает большую нагрузку на системы здравоохранения. Традиционные решения для борьбы со скольжением вроде щитков, костылей и резиновых подошв, часто оказываются несостоятельными на мокром льду. Исследователи искали новый подход, вдохновленный природой.

Випин Ричхария и его коллеги из Университета Миньо разработали полимер силиконового каучука с наночастицами диоксида циркония, которые притягивают молекулы воды.

Испытания показали, что композиты, содержащие 3-5% наночастиц циркония, обеспечивают превосходное сопротивление скольжению. Новый биоинспирированный материал может значительно снизить травматизм.

#исследования #природа #изобретения #ящерицы
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