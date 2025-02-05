Недавно у одного из них была найдена корейская карта.

Видеокарта GeForce RTX 5090 из Южной Кореи была выставлена на продажу на китайском онлайн-маркете. Объявление, опубликованное корейским энтузиастом компьютерного оборудования Harukaze5719, сразу же привлекло к себе внимание, а его автор выразил явное разочарование. Восклицание "OMG", вероятно, отражает сложность приобретения этого неуловимого графического процессора в Южной Корее.

Вряд ли это единичный случай. Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что некоторые люди из хаотичной толпы в магазине PC Studio Akihabara в Японии приехали из Китая, чтобы заполучить новейшие графические процессоры NVIDIA. Аналогичным образом, тайваньские магазины электроники столкнулись с наплывом жаждущих покупателей, которые прилетели из Китая, намереваясь заполучить карту RTX 50-й серии на старте продаж.

В данном объявлении представлена Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC, упаковка которой украшена характерной желто-черной наклейкой с корейским текстом, подчеркивающим трехлетнюю гарантию и дополнительные сведения о продукте. Однако как именно эта модель попала к китайскому реселлеру, остается неизвестным. RTX 5090 официально не продается в Китае, где в качестве альтернативы используется RTX 5090D. Предполагается, что продавец мог недавно отправиться в Южную Корею с миссией по закупке оборудования.

Продается устройство за 4 175 долларов. Учитывая спрос, вполне возможно, что карта уже нашла своего покупателя.

Более веские доказательства указывают на то, что китайские потребители целенаправленно посещают тайваньские компьютерные центры, чтобы приобрести только что выпущенные RTX 5090 и RTX 5080. В пятницу, 31 января, тайваньское издание SET News сообщило о длинных очередях у одного из крупных центров по продаже электроники. Некоторые покупатели устраивали палаточные городки на несколько дней, прихватив с собой подстилки и стулья, чтобы перетерпеть ожидание.