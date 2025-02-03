У нынешней RTX 5090 существенно меньше – 32Gb.

GeForce RTX 5090 – новейший флагман от компании NVIDIA, был официально представлен на выставке CES 2025 и уже поступил в продажу. Однако незадолго до его выхода появились слухи о еще более мощном варианте RTX 5090 Ti, якобы оснащенном GPU GB202-200-A1 с двумя разъемами питания 12V-2×6, что может поднять энергопотребление до ошеломляющих 1200W.

Предположения получили распространение после того, как изображение прототипа появилось на китайском промышленном форуме Chiphell. Сообщая об этом изображении, ComputerBase отмечает:

"Графический процессор GB202-200-A1 с 24 576 шейдерами, как утверждается, предлагает 192 активных потоковых мультипроцессора, которые, по слухам, ранее полностью расширяли возможности чипа GB202. Память по-прежнему будет иметь емкость 32Gb, но со скоростью 32 Гбит/с вместо 28 Гбит/с, что позволит превысить отметку в 2 ТБ/с".

Вскоре после появления в сети инженерного образца ComputerBase также обнаружил на сайте NBD Data записи о поставке видеокарты с 96Gb памяти GDDR7, помеченной как "образец для тестирования". Эта неопознанная карта является моделью класса рабочей станции. Вероятнее всего, RTX 6000 Blackwell.

Стандартная RTX 5090 поставляется с 32Gb GDDR7, используя шестнадцать модулей памяти по 2Gb, соединенных 512-битной шиной. Теоретически возможны конфигурации с 48Gb, если вместо них установить шестнадцать чипов по 3Gb.

Ожидается, что NVIDIA представит серию RTX Blackwell для рабочих станций на ежегодной конференции GPU Technology Conference (GTC) в марте 2025 года. Если конфигурация с 96Gb GDDR7 окажется точной, это выйдет далеко за пределами того, что необходимо для игр или творческих нагрузок.