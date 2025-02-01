Ориентированы объявления исключительно на перекупщиков.

Долгожданный запуск RTX 5090 и RTX 5080 состоялся, но карты исчезли в одно мгновение. Спрос на эти графические процессоры значительно превысил предложение, что привело к мгновенному исчерпанию запасов в крупных розничных сетях. Как и ожидалось, рынок перепродаж вспыхнул, оставив энтузиастов разочарованными.

Уже через несколько часов после выхода RTX 5090 появилась на вторичных рынках с заоблачными ценниками. Изначально продававшаяся по завышенной стоимости, впоследствии цена выросла до 9 000 долларов, что на 350% больше, чем в предыдущий раз. RTX 5080, хотя и не столь желанная, также имеет непомерно высокую стоимость при перепродаже.

Хотя геймеры, несомненно, составляют значительную часть покупателей, большую роль в росте спроса играют разработчики ИИ и малые предприятия. Поскольку цены на карты NVIDIA для центров обработки данных для многих остаются недоступными, RTX 5090 предлагает привлекательную альтернативу для локального выполнения рабочих нагрузок ИИ. В результате предприятия конкурируют с геймерами за каждую доступную единицу, что еще больше усугубляет дефицит.

Однако игровое сообщество не воспринимает этот кризис скальпирования легкомысленно. В качестве ответной меры онлайновые торговые площадки, в частности eBay, заполонили объявления мошенников. Они заставляют ничего не подозревающих покупателей приобретать фотографии RTX 5090 в рамке вместо настоящих устройств.

Одно из особенно дорогих объявлений гласит:

"Приветствуются боты и скальперы. Не покупайте, если вы человек. Вы получите фотографию 5090 в рамке, а не сам графический процессор. Размеры фотографии – 8 дюймов на 8 дюймов".

Другое объявление, успешно проданное за 2 457 долларов, прямо предупреждает:

"Geforce RTX 5090 (читайте описание) Только картинка, не настоящий товар".

В описании четко указано, что возврат денег не производится, что еще больше подчеркивает абсурдность ситуации.