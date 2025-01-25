Насчет задней панели – пока что информации нет.

iPhone 17 должен принести заметные улучшения как для Apple, так и для ее пользователей, хотя некоторые элементы дизайна, как ожидается, останутся неизменными – например, модуль передней камеры. Вопреки предыдущим сообщениям, устройство не будет иметь уменьшенный динамический остров, а значит, его общий вид будет очень похож на предшественника, за исключением модели iPhone 17 Air.

Изначально слухи предполагали, что модели iPhone 17 будут включать уменьшенный Dynamic Island, что означало шаг к полному отказу от выреза на передней панели. Однако новая информация от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо указывает на то, что дизайн Dynamic Island останется "в значительной степени неизменным" еще на одно поколение.

Впервые Apple представила динамический остров в моделях iPhone 14 Pro в 2022 году, что стало улучшением традиционного выреза. Ожидается, что со временем Apple уменьшит размер динамического острова или вовсе откажется от него, но эти изменения не произойдут в линейке iPhone 17. Видение компании о полноэкранном iPhone без каких-либо вырезов или выемок остается далекой целью.

Уменьшение площади динамического острова позволило бы увеличить площадь экрана, сохранив его пользу для уведомлений и взаимодействия. Помимо этого, Apple, как сообщается, готовит и другие усовершенствования для серии iPhone 17, включая дебют модели iPhone 17 Air. Ожидается, что устройство будет напрямую конкурировать с Samsung Galaxy S25 Edge.