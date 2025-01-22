Чтобы её создать, потребовалось более десяти лет.

Космический телескоп НАСА "Хаббл" представил захватывающий панорамный вид галактики Андромеды (Мессье 31), расположенной на расстоянии чуть более 2,5 млн световых лет от Земли. Видимая невооруженным глазом при оптимальных условиях, эта соседняя галактика теперь запечатлена в беспрецедентных деталях. Фотомозаика, созданная за более чем десятилетний период наблюдений и потребовавшая более 1000 орбит, является крупнейшей подборкой изображений, когда-либо созданных "Хабблом".

Эта монументальная панорама объединяет более 600 перекрывающихся изображений Хаббла, тщательно сшитых вместе. Конечный продукт содержит 2,5 млрд пикселей и показывает около 200 млн звезд, многие из которых превосходят наше Солнце. Однако это лишь малая часть триллиона звезд Андромеды, поскольку чувствительность "Хаббла" не позволяет обнаружить более слабые и менее массивные звезды.

Данные для этой мозаики были получены в ходе двух комплексных исследований: Панхроматической программы Хаббла "Сокровищница Андромеды" (PHAT) и ее южного аналога – Панхроматической программы Хаббла "Южная сокровищница Андромеды" (PHAST). Эти программы позволяют получить бесценные сведения о возрасте, химическом составе и звездных массах галактики. Кроме того, они проливают свет на бурную историю Андромеды, включая прошлые слияния галактик.

"Андромеда – это история глобальной катастрофы. Похоже, галактика пережила событие, которое вызвало интенсивное звездообразование, но затем остановилось", – отметил Дэниел Вайсц из Калифорнийского университета в Беркли. В качестве вероятной причины он предполагает столкновение с другой галактикой в прошлом.

Для энтузиастов НАСА предлагает несколько разрешений панорамы, включая полноразмерное изображение размером 203 МБ (42 208 x 9 870 пикселей) и более удобную версию размером 9 МБ (10 552 x 2 468 пикселей).