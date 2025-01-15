Таким образом в руках миллиардера окажется и Twitter и TikTok.

Как утверждают источники, Илон Маск вскоре может стать владельцем двух крупнейших социальных медиаплатформ в мире. Сообщается, что китайские чиновники рассматривают вариант продажи американских операций TikTok компании Маска X, чтобы избежать блокировки со стороны США.

Верховный суд США находится на грани принятия закона, который приведет к запрету TikTok 19 января, если материнская компания ByteDance не прекратит свою деятельность в США. Агентство Bloomberg сообщило, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского бизнеса TikTok Маску, фигуре, тесно связанной с Дональдом Трампом.

В сообщении отмечается, что продажа может быть осуществлена либо на конкурсной основе, либо напрямую китайским правительством. Несмотря на утверждения о независимости компании от Пекина, западные издания утверждают, что Коммунистическая партия оказывает сильное влияние на будущее развитие TikTok.

TikTok неоднократно заявлял, что продажа его американских подразделений нецелесообразна, ссылаясь на ограничения китайского правительства. Маск, у которого отношения с Китаем сложились лучше, чем у Трампа, встречался с китайскими чиновниками и высоко оценивал страну, а его завод Tesla в Шанхае служит ключевым символом сотрудничества.

Один из возможных сценариев предполагает приобретение X компании TikTok US и совместное управление обеими платформами. Однако китайские чиновники не пришли к единому мнению относительно данного плана. TikTok остается непреклонным, его представитель опроверг сообщение, назвав его "чистым вымыслом".

Несмотря на свою прежнюю жесткую позицию в отношении Китая и попытки заблокировать TikTok, Трамп выражает восхищение платформой, утверждая, что она помогла ему получить голоса молодежи. Он призвал Верховный суд отложить решение о запрете до его вступления в должность 20 января, чтобы найти правильное политическое решение.