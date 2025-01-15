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Kachka
Бенчмарк показал, что видеокартам уже недостаточно 8Gb видеопамяти
Результаты теста сделаны на основе карт RX 7600 и RX 7600 XT.

Потенциальным покупателям видеокарт теперь следует отдавать предпочтение моделям с более чем 8Gb VRAM, поскольку недавние бенчмарки свидетельствуют о резком росте требований к памяти в современных играх.

Индустрия GPU претерпела значительные изменения, причем не только в плане вычислительной мощности, но и благодаря таким достижениям, как DLSS и FSR, которые еще больше расширяют границы производительности. Несмотря на эти инновации, современный игровой ландшафт становится все более ресурсоемким. Бенчмарки, проведенные PC Games Hardware, показывают, что графические процессоры с объемом видеопамяти всего 8Gb постепенно устаревают, уступая аналогам с большим объемом, даже если другие характеристики остаются сопоставимыми.

Один из ярких примеров – тест, сравнивающий Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT от AMD. Эти карты имеют практически одинаковые характеристики, за исключением того, что версия XT предлагает вдвое больше VRAM. Несмотря на то, что обе модели ориентированы на потребителей среднего класса, модель XT постоянно превосходит своего собрата в игровых бенчмарках, что подчеркивает, насколько важным стало количество памяти для обеспечения оптимальной производительности.

Бенчмарки подчеркивают это несоответствие в таких играх, как Forza Horizon 5 и Horizon Forbidden West, где RX 7600 демонстрирует нестабильную производительность. В то же время RX 7600 XT обеспечивает гораздо более плавный игровой процесс. Очевидно, что 8Gb VRAM уже недостаточно, а 12Gb и более становятся новым базовым показателем для геймеров, стремящихся к стабильной производительности.

#amd #видеокарты #игры #rx 7600 #видеопамять #rx 7600 xt
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