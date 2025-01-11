Разогнанные версии будут стоить почти 600 долларов.

Пользовательская видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT появилась в листинге филиппинского ритейлера. Её цена составляет около 530 долларов, а тактовая частота GPU достигает почти 3 ГГц.

Хотя AMD еще не раскрыла официальные спецификации и цены на серию Radeon RX 9070, ее партнеры по производству плат уже начали готовиться к ожидаемому запуску, который, как сообщается, состоится 22 января. На выставке CES партнеры AMD представили несколько моделей RX 9070, но подробности на них не разглашались.

Недавние утечки и слухи дали представление о предстоящих процессорах, но новый листинг филиппинского ритейлера Netcodex предоставил конкретную информацию. В нем замечена карта Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16Gb по цене ₱35 000, а на странице с подробными характеристиками указаны ключевые аппаратные детали.

Согласно листингу, Radeon RX 9070 XT, как и ожидалось, построена на базе процессора Navi 48 XT. Базовая частота карты указана на уровне 2400 МГц. Это позволяет предположить, что премиум-версии могут достичь заявленных 3 ГГц, в то время как эталонный дизайн, скорее всего, предложит немного меньшую производительность.

Графический ускоритель оснащен 16Gb памяти GDDR6 на 256-битной шине, обеспечивающей пропускную способность около 624,1 ГБ/с. Кроме того, RX 9070 XT оснащен 4096 потоковыми процессорами и потребляет 260W. Однако благодаря тройным 8-контактным разъемам питания энергопотребление может значительно возрасти при разгоне. AMD рекомендует использовать 600W-й БП для стабильной работы.

Ценник в ₱35 000 пересчитывается в 593 долларов с учетом НДС 12%. Без учета НДС стоимость карты составляет 529 долларов, что позволяет предположить, что эталонная модель может дебютировать по цене менее 500 долларов.