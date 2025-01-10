Стоимость монет оценивается примерно в 6,4 млрд долларов.

В конце 2024 года американский суд выдал Министерству юстиции США разрешение на продажу 69 370 биткоинов, что стало частью крупнейшей конфискации криптовалюты в истории.

По текущей цене биткоина, которая колеблется чуть ниже 92 000 долларов, стоимость этих монет оценивается почти в 6,4 млрд долларов. Криптовалютные издания сообщают, что представители Минюста планируют продолжить продажу в соответствии с предписанием суда. Минюст утверждал, что печально известная волатильность цен на биткоин оправдывает его просьбу о разрешении на ликвидацию арестованных активов.

Биткоины, о которых идет речь, были первоначально украдены с Silk Road, незаконного онлайн-рынка, который работал исключительно с BTC, в 2012 году – как раз перед тем, как правительство США закрыло платформу. В 2020 году во время расследования деятельности Silk Road власти обнаружили украденные биткоины. Позднее они заключили соглашение о согласии с хакером, который передал право собственности на монеты правительству.

Если продажа активов состоится, это может оказать значительное влияние на цену биткоина. Более того, продажа может нарушить планы новоизбранного президента Дональда Трампа по созданию американского биткоин-резерва.

В декабре, когда Минюст добивался разрешения суда на ликвидацию биткоинов, Трамп подтвердил необходимость создания американского биткоин-резерва, подчеркнув:

"Мы сделаем что-то великое с криптовалютой, потому что мы не хотим, чтобы Китай или кто-то еще... но другие принимают ее, и мы хотим быть впереди".

Позиция Трампа по поддержке криптовалют стала одним из основных пунктов его предвыборной кампании: он обещал ослабить регулирование и даже предложил использовать криптовалюту для сокращения государственного долга. Axios также сообщает, что Трамп намерен создать американский биткоин-резерв, используя активы, изъятые в ходе уголовных расследований, поэтому продажа крупнейшей в истории партии биткоинов противоречит его замыслу.