Без DLSS 4 RTX 5090 предлагает от 20 до 40% повышения производительности по сравнению с RTX 4090

На этой неделе на выставке CES компания NVIDIA представила свою новейшую видеокарту GeForce RTX 5090 и другие модели, сопроводив их некоторыми экстраординарными заявлениями о производительности. Главным из них является утверждение, что новые GPU вдвое быстрее своих предшественников, включая GeForce RTX 4090. Если это правда, то это означает резкий скачок в производительности поколения, намного превосходящий типичный прирост в 10-30%, наблюдавшийся в предыдущих обновлениях. Однако в этих заявлениях есть существенная оговорка.

С момента выпуска оригинальной серии RTX в 2018 году NVIDIA в значительной степени опиралась на технологии, основанные на искусственном интеллекте, такие как апскейлинг и ИИ-генерация кадров для повышения производительности. Хотя эти инновации произвели революцию в работе видеокарт, они также маскируют сырую производительность, обеспечиваемую традиционной растеризацией. Растеризация остается основным компонентом всех игр, но без улучшений NVIDIA, основанных на искусственном интеллекте, прирост производительности будет не столь значительным.

Одним из самых ярких анонсов на CES стало новое поколение DLSS Multi Frame Generation. Это усовершенствование, основанное на предыдущих технологиях DLSS, позволяет генерировать до трех искусственных кадров на каждый традиционно отрисованный кадр. NVIDIA утверждает, что такой подход позволяет увеличить производительность до восьми раз по сравнению с растеризацией. Однако заголовок "в два раза быстрее" зависит от включения всех этих передовых функций, которые теперь обеспечиваются усовершенствованной моделью трансформации DLSS и новой архитектурой Blackwell в RTX 5090.

Хотя эти усовершенствования многообещающи, есть и заметное ограничение – поддержка DLSS не является универсальной для всех игр. В играх, где отсутствует интеграция DLSS, пользователям приходится полагаться исключительно на физические возможности GPU. По данным NVIDIA, RTX 5090 обеспечивает прирост производительности от 20 до 40% по сравнению с RTX 4090 в сценариях с интенсивной растеризацией. Это достойный прирост, но до 100%-го улучшения, о котором говорит компания в идеальных условиях, ему далеко.