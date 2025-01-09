По их словам, это обычная форма гриппа.

Новый метапневмовирус человека (HMPV) недавно привлек к себе внимание в Китае, но поводов для беспокойства, как утверждают эксперты, нет.

HMPV – это распространенный респираторный вирус, циркулирующий ежегодно наряду с такими заболеваниями, как грипп и РСВ. Обычно он вызывает легкие симптомы, такие как кашель, лихорадка и заложенность носа, представляя опасность в основном для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Впервые выявленный в 2001 году, HMPV, вероятно, существует с 1958 года.

В последнее время внимание к этой инфекции привлекается в связи с сообщениями о резком росте числа случаев заболевания в Китае, где больницы якобы переполнены. Однако такая картина вводит в заблуждение. Хотя число случаев заболевания HMPV возросло, этот рост соответствует обычным зимним тенденциям. Сезонная форма гриппа остается основной причиной респираторных заболеваний в Китае, а число случаев гриппа растет в пределах ожидаемого уровня для этого времени года.

Данные китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний показывают, что в конце декабря на долю гриппа приходилось 30% амбулаторных случаев респираторных заболеваний. Среди госпитализированных пациентов грипп составил 18%. Кроме того, во всех регионах и возрастных группах грипп неизменно лидирует среди случаев респираторных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения пояснила, что уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Китае является типичным для зимнего периода. Система здравоохранения работает хорошо, и никаких чрезвычайных мер реагирования не требуется.