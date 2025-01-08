В числе призов разогнанные карты от ASUS и GIGABYTE.

Вскоре после анонса серии GeForce RTX 50 компания NVIDIA объявила о проведении акции, в рамках которой поклонники смогут выиграть новейшую модель RTX 5090. В недавнем сообщении на сайте X NVIDIA GeForce сообщила, что несколько желанных видеокарт будут выставлены на конкурс, предоставляя геймерам захватывающую возможность повысить свой игровой опыт.

Принять участие в розыгрыше очень просто: нужно поставить лайк посту NVIDIA на X и прокомментировать его в теме #GeForceRTX5090. Этими двумя действиями можно обеспечить себе шанс выиграть один из нескольких предлагаемых графических процессоров RTX 5090. Призы включают модель Founders Edition от NVIDIA, а также пользовательские варианты от таких партнеров, как ZOTAC, PALIT, ASUS и GIGABYTE. В то время как Founders Edition сохраняет фирменный дизайн NVIDIA, пользовательские модели оснащены трехвентиляторными системами охлаждения и могут похвастаться фабрично разогнанными спецификациями для повышения и без того сумасшедшей производительности.

GeForce RTX 5090 устанавливает новую планку для игровых GPU. Оснащенная 21 760 ядрами CUDA и впечатляющими 32Gb VRAM GDDR7 с 512-битным интерфейсом, карта обеспечивает беспрецедентную производительность в играх.

NVIDIA утверждает, что RTX 5090 может похвастаться примерно двукратным скачком производительности по сравнению с RTX 4090 благодаря таким усовершенствованиям, как DLSS 4.0. Несмотря на то, что GPU потребляет больше энергии – 575W, мощность чипа является мечтой многих любителей видеоигр.