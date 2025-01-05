Смартфон получит одинарную 48-Мп камеру.

Apple уже давно пользуется репутацией компании, которая заставляет мир технологий предсказывать их будущие проекты, часто уклоняясь от линейной подачи. В скором времени эта философия может распространиться и на брендинг самой доступной модели iPhone, исторически называемой iPhone SE.

Инсайдеры полагали, что следующая версия, ожидаемая к запуску в марте 2025 года, будет носить логичное название iPhone SE 4-го поколения. Однако последние сообщения говорят о том, что Apple может перейти к совершенно новому названию, что потенциально изменит восприятие этой линейки продуктов.

По слухам, предстоящее устройство, хотя и является iPhone SE по духу, предлагая урезанные спецификации по конкурентоспособной цене, получит новое название. Пост от Fixed Focus Digital на Weibo утверждает, что Apple может полностью отказаться от бренда SE в пользу того, чтобы назвать новое устройство iPhone 16E.

"Основываясь на том, что сообщил мой источник, похоже, что новый iPhone будет называться не iPhone SE 4, а iPhone 16E. Он должен иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с OLED-дисплеем, кнопкой действия и двумя вариантами расцветки: белой и черной".

Исторически сложилось так, что линейка SE от Apple в значительной степени опирается на ностальгию, перерабатывая дизайн предыдущих флагманских моделей. Первое поколение SE повторяло дизайн iPhone 5s, вторая и третья версии переняли дизайн iPhone 8, а внутренние обновления были направлены на интеграцию чипсетов последнего поколения.

Однако предстоящее устройство, похоже, отклонится от этой схемы. Сообщается, что смартфон будет очень похож на iPhone 14, хотя и с некоторыми заметными отличиями: одинарная задняя камера вместо двойной, порт USB-C и 48-мегапиксельный сенсор. Майкл Буркхардт из 9to5Mac предполагает, что ребрендинг может помочь управлять ожиданиями, связанными с ценой телефона.

Представив новое название, Apple может оправдать более высокую цену, избежав реакции потребителей, привыкших к доступности линейки SE. Буркхардт отмечает, что это устройство, которое, как сообщается, оснащено OLED-экраном с Face ID и собственным модемом Apple, может стать самым большим обновлением в истории iPhone SE.

По предположениям, Apple будет продавать смартфон за $599 или ниже, создавая достаточную дифференциацию от iPhone 16 за $799.