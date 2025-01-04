Смартфон планируется как замена линейке Plus.

По слухам, компания Apple планирует переосмыслить дизайн смартфонов, выпустив в этом году ультратонкую модель iPhone 17. Новый отчет южнокорейского издания Sisa Journal проливает свет на это амбициозное начинание, предлагая взглянуть на потенциальные характеристики iPhone 17 Air.

По слухам, толщина устройства составит 6,25 мм. Если это так, то смартфон станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя рекорд в 6,9 мм, установленный iPhone 6. По сравнению со своим предшественником, iPhone 16, iPhone 17 Air будет тоньше примерно на 20%, а по сравнению с моделями iPhone 16 Pro и Pro Max его толщина уменьшится еще больше – примерно на 25%.

Согласно отчету, iPhone 17 Air, скорее всего, будет стоить так же, как iPhone 16 Plus, цена которого в США начинается с 899 долларов. Ожидается, что Apple постепенно откажется от модели iPhone 17 Plus, позиционируя вариант Air как ее изящную и легкую альтернативу.

Apple не одинока в своем стремлении к созданию более тонких устройств. По слухам, Samsung разрабатывает свою собственную ультратонкую модель, Galaxy S25 Slim, толщина которой, как ожидается, тоже будет находиться в пределах 6 мм.

Минг-Чи Куо, известный аналитик по цепочкам поставок Apple, прогнозирует, что iPhone 17 Air будет оснащен 8Gb оперативной памяти для поддержки передовых функций Apple Intelligence.