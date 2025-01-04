Однако рекомендованная стоимость может составить 1 200-1 300 долларов.

Грядущие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 получат поддержку DLSS 4.0, а кастомный вариант RTX 5080 от ASUS уже появился в ранних листингах.

Осталось всего три дня до официального запуска новой серии, и один из европейских ритейлеров раскрыл информацию о ценах на ASUS GeForce RTX 5080 по цене 1 699 евро, включая НДС 20%. Согласно скриншоту, которым поделился @GawroskiT, это объявление подчеркивает премиальный характер вариантов ASUS, которые часто стоят дороже, чем Founders Edition (FE). Это позволяет предположить, что розничная цена карты FE, скорее всего, будет более доступной.

Пересчет указанной стоимости в доллары дает эквивалент 1 748 долларов с учетом НДС. Если убрать НДС, то цена снизится примерно до 1 456 долларов. Вычитание "налога ASUS" в размере от 100 до 200 евро приближает ожидаемую стоимость к 1 349 долларам для американского рынка.

Для Founders Edition аналитики прогнозируют ценовой диапазон от 1 200 до 1 300 долларов. Ранее ходили слухи, что цена RTX 5080 может превысить 1 500 долларов, но последняя утечка говорит об обратном.