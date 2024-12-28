Где и кто его производит, не называют.

Одно из столичных предприятий активно развивает производство передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) серии "Сибирь". Журналистам удалось посетить завод, где создаются дроны нового поколения. Из-за статуса "секретно" ни точное местоположение производства, ни название компании разглашены не были. Однако разработчики открыли завесу тайны, продемонстрировав высокий уровень отечественных технологий.

На заводе представили модель "Сибирячок", которая символизирует значительный шаг вперед в разработке БПЛА. Дрон оснащен усовершенствованной камерой и улучшенным корпусом, делающим эксплуатацию максимально удобной. Все комплектующие отличаются высокой технологичностью и полностью соответствуют современным стандартам. Более 85% компонентов произведены в России, что позволяет заводу ежегодно выпускать свыше 70 тысяч единиц техники.

Как сообщил начальник производства, представившийся только именем Евгений, такая степень импортозамещения стала ключевым преимуществом.

Помимо "Сибирячка", завод выпускает и другие модели дронов серии "Сибирь", которые предназначены для выполнения широкого спектра задач. Эти аппараты используются для оперативного мониторинга, разведки, транспортировки грузов и сброса боеприпасов.