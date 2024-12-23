Однако на поток туристов на Черноморское побережье это не повлияло.

Планы туристов провести зимние праздники на курортах Черноморского побережья, от Сочи до Анапы, остаются неизменными, несмотря на экологическую аварию с разливом нефтепродуктов. Представители Российской ассоциации туризма подтвердили, что спрос на отдых в этих регионах не снизился.

"Инцидент не повлиял на бронирования новогодних поездок, включая корпоративные мероприятия. Курортная инфраструктура функционирует в штатном режиме, и отдыхающие могут быть уверены в качестве предоставляемых услуг," — сообщил Юрий Барзыкин, вице-президент организации.

По данным экспертов, событие также не оказало негативного влияния на ранние бронирования летнего сезона. Обычно в декабре активность по покупке туров для летнего отдыха минимальна, а к началу сезона продажи должны возобновиться в полном объеме.

15 декабря в Керченском проливе произошел инцидент с участием двух танкеров: "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Судна столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и нарушениями правил судоходства, что привело к крупному разливу нефтепродуктов. Из загруженных 9,2 тысячи тонн мазута, около 3,7 тысячи тонн попали в воды пролива.

Администрация Краснодарского края 21 декабря сообщила, что на пляжах Анапы было собрано порядка 10 тонн загрязнений. К ликвидации последствий аварии активно подключаются добровольцы из близлежащих городов.