Хотя со стороны устройство не кажется таким уж компактным.

Каждый год известный ютубер Маркес Браунли, более известный как MKBHD, устраивает свою долгожданную премию Smartphone Awards, отмечая самые выдающиеся устройства в различных категориях. В 2024 году в премии было представлено десять категорий, в которых было несколько неожиданных победителей, в том числе iPhone 16, который признали лучшим "маленьким" смартфоном.

MKBHD подчеркнул, что определение "маленький телефон" эволюционировало, поскольку производители отошли от компактных дизайнов – в том числе и Apple. Линейка iPhone Mini, снятая с производства в 2022 году, была заменена более крупными моделями, такими как iPhone 14 Plus. Несмотря на эту тенденцию, 6,1-дюймовый iPhone 16 закрепил за собой звание лучшего маленького смартфона 2024 года.

Хотя размер его экрана не может показаться компактным по традиционным стандартам, он все же остается довольно маленьким по сравнению со все более крупными конкурентами на рынке. Маркес похвалил Apple за то, что она включила в базовую модель множество функций из линейки Pro, сохранив при этом ее легкость и управляемость.

Когда дело доходит до фотографии, iPhone 16 Pro претендует на награду "Лучшая камера". Хотя MKBHD признал, что такие устройства, как Vivo X200 Pro, предлагают более совершенные аппаратные датчики, он подчеркнул, что сила Apple заключается в предоставлении целостного опыта. iPhone 16 Pro отлично справляется с профессиональной видеосъемкой, обеспечивая стабильные и надежные результаты в различных сценариях.

Желанный титул "Смартфон года" достался Samsung Galaxy S24 Ultra.

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