Аналитики боятся, что это помешает росту Tesla.

В последнее время компания Tesla неоднократно повышала целевые котировки акций, что отчасти объясняется растущим влиянием Илона Маска в приходящей администрации Трампа. Ожидается, что эта связь обеспечит благоприятные условия регулирования для автономных автомобилей. Однако растущая политизация Маска создает заметные проблемы, в частности, для основного бизнеса Tesla по производству электромобилей (EV), который может столкнуться с препятствиями в условиях известного скептицизма Трампа по отношению к инициативам EV.

Важным событием, подчеркивающим растущую роль Маска в Вашингтоне, стало то, что он возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). Эта инициатива направлена на решение проблемы неэффективности федеральных операций. Тем не менее, более активное участие Маска в политической жизни вызывает неоднозначную реакцию.

Например, сенатор Рэнд Пол недавно написал в Twitter, выступая за то, чтобы Маска назначили следующим спикером Палаты представителей. Такое предложение вызвало критику со стороны аналитиков Tesla. Гэри Блэк, признанный эксперт отрасли, назвал эту идею пагубной для Tesla. Он утверждает, что участие Маска в работе Вашингтона потребует значительной части его времени и, вероятно, приведет к сокращению его акций Tesla, что вызовет волатильность компании.

Одновременно с этим подразделение Tesla по производству электромобилей столкнется с неопределенностью при новой администрации. Трамп уже намекнул о планах отменить федеральную налоговую льготу в размере 7 500 долларов. Хотя, по общему мнению Уолл-стрит, этот шаг в конечном итоге может пойти на пользу Tesla, поскольку устранит конкуренцию на американском рынке, он также может помешать компании продолжить рост.