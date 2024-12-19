Многие геймеры на старте продаж остались довольны и сырой игрой.

Компания GSC Game World недавно объявила о том, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl превысила миллион проданных единиц за несколько дней после релиза. Эта цифра не учитывает дополнительных игроков, получивших доступ к игре через Game Pass на ПК и Xbox. Несмотря на то, что разработка проекта затянулась, что вызвало опасения по поводу ее рентабельности, перспективы далеко не мрачные.

По словам Максима Криппы, инвестора GSC Game World, который пообщался с Forbes Ukraine, S.T.A.L.K.E.R. 2 уже приносит прибыль. И это несмотря на то, что компания вложила десятки миллионов долларов в разработку и маркетинг. Криппа также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Netflix о возможной адаптации игры. Если этот проект будет реализован, он присоединится к растущей тенденции адаптации фильмов и телефильмов на основе игр, поскольку индустрия развлечений все больше признает ценность популярных игровых франшиз.

Тем временем GSC Game World продолжает уделять большое внимание улучшению игры. В будущих обновлениях разработчики обещают инструменты для моддинга, многопользовательские функции, DLC-контент и другое.