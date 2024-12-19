Учёные из Калифорнии доказали, что белки – хладнокровные хищники, а вовсе не милые пушистые зверьки.

Белки часто воспринимаются как безобидные, очаровательные существа, вызывающие восхищение своими пушистыми хвостами, дергающимися носами и склонностью к хранению орехов. Однако последние исследования показывают, что эти невинные на первый взгляд грызуны обладают удивительно хищной стороной. Исследование, опубликованное в Journal of Ethology, показывает, что калифорнийские земляные белки неоднократно были замечены в охоте и поедании мышей.

Дженнифер Смит, биолог из Университета Висконсина в О-Клэр и соавтор исследования, назвала полученные результаты удивительными, отметив, насколько часто встречалось такое поведение.

"Белки – невероятно знакомые животные, мы видим их ежедневно, часто прямо за нашими окнами. Однако это открытие подчеркивает, как много еще неизвестно об их естественной истории и экосистеме в целом".

Белки в основном питаются семенами, орехами, фруктами и желудями. Изредка они включают в свой рацион насекомых, яйца и даже птенцов. В 1993 году биолог Дж. Р. Каллахан сообщил, что до 30 видов белок могут охотиться на более мелких животных, таких как рыбы, рептилии, амфибии, птицы и млекопитающие. Однако большая часть этих данных была получена при анализе содержимого желудков, что оставляло неясность в вопросе о том, занимаются ли зверьки падалью или активно охотятся.

Калифорнийские земляные белки, как и многие другие их родственники, преимущественно питаются зерном. Иногда они подкарауливают птичьи яйца или птенцов таких видов, как перепела, малиновки или домашние куры. Сообщения о том, что они активно убивают мелких животных, встречаются редко, поэтому последнее открытие заслуживает внимания.

Это исследование является частью долгосрочного изучения поведенческой экологии в региональном парке Брионес в Калифорнии. С 2013 года ученые ежегодно отлавливают, метят и выпускают на волю белок в июне и июле, когда животные наиболее активны. Каждая белка получает металлическую ушную бирку и уникальную метку на меху для легкой идентификации, а их поведение записывается на видео для последующего анализа. Команда также документирует заметную активность с помощью фотографий и непосредственных наблюдений.

Только за прошедшее лето исследователи зафиксировали 74 случая нападения белок на полевок в течение 18 дней. Большинство этих случаев произошло в начале июля, что совпало с пиком численности полевок. Почти половина наблюдаемых взаимодействий была связана с активной охотой. Как правило, белки набрасывались на мышей, прижимали их передними лапами и зубами, а затем наносили смертельный укус в шею.

Некоторые белки уносили добычу в укромные места, например в норы, прежде чем съесть ее. В 11 случаях белки съедали добычу на месте. Они начинали с обезглавливания полевок, извлечения мяса из туловища и иногда сдирания меха с тела.