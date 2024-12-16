Запуск карт ожидается в феврале.

Долгожданная серия NVIDIA GeForce RTX 50, основанная на архитектуре Blackwell, скоро будет запущена, и первоначальный акцент в ней будет сделан на высокопроизводительных GPU, ориентированных на энтузиастов. Однако NVIDIA не оставила без внимания и простых геймеров: RTX 5060 Ti и RTX 5060 также находятся в разработке. Хотя подробная информация об этих моделях остается скудной, первые сведения намекают на их конфигурацию памяти и базовую архитектуру.

Как сообщается, RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут использовать дизайн платы PG152, вероятно, на базе ядра GPU GB206. Ожидается, что обе карты получат 128-битную шину памяти, как и их собратья RTX 4060, но при этом будут обновлены до памяти GDDR7. Этот апгрейд позволяет увеличить скорость памяти до 28 Гбит/с, хотя RTX 5060 может иметь несколько более низкие частоты для оптимизации энергопотребления. В результате пропускная способность памяти увеличивается до 448 ГБ/с благодаря интерфейсу GDDR7.

Для памяти NVIDIA выбрала привычные объемы. RTX 5060 Ti будет поставляться с 16Gb, что соответствует обновленному варианту RTX 4060 Ti и удваивает объем базовой модели.

В отличие от неё, RTX 5060 получит всего 8Gb VRAM, ориентированной на игры начального уровня в разрешении 1080p. Хотя увеличенная пропускная способность GDDR7 поможет компенсировать скромный объем памяти, эта карта будет в основном полагаться на технологии апскейлинга для повышения производительности в более высоких разрешения.