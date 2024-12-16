Одновременно с этим компания готовит складной смартфон.

Как сообщается, компания Apple готовится к значительным изменениям в iPhone в ближайшие годы, сосредоточившись на серьезной модернизации дизайна и формата. Согласно отчету The Wall Street Journal, написанному Аароном Тилли, эти изменения включают в себя ультратонкие iPhone и внедрение складных устройств.

Отчет подтверждает слухи о предстоящем iPhone 17 Air, который будет иметь ультратонкий дизайн – тоньше, чем любая предыдущая модель iPhone. В то время как статья останавливается от предоставления конкретных размеров, ранее утечки предположили, что устройство может варьироваться от 5 мм до 6,25 мм в толщину. Для контекста, iPhone 16 серии начинается с 7,8 мм, а текущий рекордсмен, iPhone 6, имеет толщину 6,9 мм.

Чтобы добиться такого тонкого дизайна, Apple, как сообщается, упростила набор функций устройства, в частности, систему камер. В отличие от моделей Pro, в которых упор делается на расширенные возможности камеры, в iPhone 17 Air будет применен более рациональный подход. Такое сокращение функций также позволит Apple позиционировать устройство по более низкой цене, вероятно, уступая линейке Pro, стоимость которой в США начинается от $999.

Помимо iPhone 17 Air, Apple, по слухам, разрабатывает два складных устройства – складной MacBook и складной iPhone. Складной MacBook описывается как революционный продукт с 19-дюймовым экраном, что сделает его самым большим MacBook в истории после раскладывания. Между тем, складной iPhone будет иметь складывающуюся внутрь конструкцию с дисплеем больше, чем 6,9-дюймовый экран iPhone 16 Pro Max в раскрытом состоянии.

Однако эти складные устройства все еще находятся на ранних стадиях разработки. В докладе говорится, что Apple планирует выпустить складной iPhone в 2026-2027 годах, в то время как складной MacBook дебютирует позже.