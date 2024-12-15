В частности новый iPhone 17 Air.

Любители Apple с нетерпением ждут презентации iPhone 17, которая, скорее всего, состоится в сентябре 2025 года. Однако всех волнует вопрос того, сколько смартфон будет стоить. Согласно недавним высказываниям видного отраслевого аналитика, по сравнению с iPhone 16 цены могут вырасти.

Во время гостевой лекции Джонг Вук Ли, старший научный сотрудник исследовательского центра Samsung Securities Research Center, заявил, что цены на iPhone в следующем году вырастут. Это означает потенциальный сдвиг после стабильности цен на iPhone 16, который был запущен в 2024 году без повышения цен.

В настоящее время стоимость iPhone 16 составляет $799, сохраняя ту же стоимость начального уровня, что и у его предшественника, iPhone 15. Несмотря на такое постоянство, комментарии Ли позволяют предположить, что Apple готовится поднять цены на следующее поколение.

Изучение текущей линейки дает основу для предположений. Например, iPhone 16 Plus продается за 899 долларов. Модели Pro стоят еще дороже: iPhone 16 Pro – за 999 долларов, а Pro Max – за 1 199 долларов.

Интриги добавляет и то, что слухи намекают на новую модель, которая придет на смену iPhone 16 Plus – iPhone 17 Air. Сообщается, что она может дебютировать по цене 1 299 долларов, что является значительным скачком по сравнению с ценой iPhone 16 Plus. Поскольку продажи последнего, как сообщается, не впечатляют, Apple может сделать ставку на обновленный и более дорогой вариант, чтобы увеличить доход с каждого устройства.