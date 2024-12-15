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Kachka
Гендиректор Take-Two: GTA 6 это необыкновенная, захватывающая и стоящая ожидания игра
Которая непременно изменит индустрию к лучшему.

Когда разговор заходит о Grand Theft Auto VI, самой долгожданной видеоигре в мире, избежать темы разработки практически невозможно – особенно если речь идет о человеке, непосредственно связанным с ее производством. Это стало очевидным во время недавнего интервью со Штраусом Зельником, генеральным директором Take-Two Interactive.

Первый вопрос Мазера, связанный с GTA, был игривым: он спросил Зельника, есть ли шанс, что в грядущей игре появится рыжеволосый NPC, похожий на него. Ответ Зельника был коротким и шутливым:

"Почти наверняка нет".

Признав секретность, окружающую GTA 6, Мазер задал более прямой вопрос: "Если бы вы могли подвести итог в нескольких словах или одним словом, что бы вы сказали?". Зельник, оставаясь немногословным, назвал игру "необычной и стоящей того, чтобы ее ждать".

Позже в интервью Мазер вернулся к этой теме, спросив, что больше всего волнует Зельника в GTA 6. Генеральный директор подтвердил свои прежние чувства, подчеркнув, что игра будет "захватывающей и безусловно стоящей ожидания".

#игры #rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #take-two
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