Которая непременно изменит индустрию к лучшему.

Когда разговор заходит о Grand Theft Auto VI, самой долгожданной видеоигре в мире, избежать темы разработки практически невозможно – особенно если речь идет о человеке, непосредственно связанным с ее производством. Это стало очевидным во время недавнего интервью со Штраусом Зельником, генеральным директором Take-Two Interactive.

Первый вопрос Мазера, связанный с GTA, был игривым: он спросил Зельника, есть ли шанс, что в грядущей игре появится рыжеволосый NPC, похожий на него. Ответ Зельника был коротким и шутливым:

"Почти наверняка нет".

Признав секретность, окружающую GTA 6, Мазер задал более прямой вопрос: "Если бы вы могли подвести итог в нескольких словах или одним словом, что бы вы сказали?". Зельник, оставаясь немногословным, назвал игру "необычной и стоящей того, чтобы ее ждать".

Позже в интервью Мазер вернулся к этой теме, спросив, что больше всего волнует Зельника в GTA 6. Генеральный директор подтвердил свои прежние чувства, подчеркнув, что игра будет "захватывающей и безусловно стоящей ожидания".