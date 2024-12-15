А также добавили, что хотят делать акцент на влиянии игрока на повествование.

Церемония награждения Game Awards 2024 открылась шестиминутным кинематографическим трейлером сцены для The Witcher IV – первой главы новой саги CD Projekt RED.

Он подтвердил давнюю теорию фанатов: Цири займет центральное место в качестве главной героини, что знаменует собой отход от ориентированного на Геральта повествования предыдущих игр. В интервью IGN дизайнер франшизы и истории Циан Махер рассказал об этом решении следующее:

"Название The Witcher относится как к Геральту, так и к Цири, и так было всегда. Я думаю, что она, возможно, более важна для сюжета, чем сам Геральт".

Хотя разработчики хранят молчание о потенциальном участии Геральта, комментарии Махера намекают на значимую эволюцию франшизы.

Директор игры Себастьян Калемба подчеркнул, что относительно новый статус Цири как профессионального Ведьмака дает благодатную почву для развития персонажа и создания сюжета под влиянием игрока.

"С тех пор как я себя помню, мы говорили о Цири и о том, насколько она заслуживает своего собственного путешествия. Мне нравится в ней эта черствость. Она почти одержима тем, как живет. Бывают моменты, когда нужно идти по зову сердца, а не по расчету. Это то, что я люблю в Цири – ею движут страсть и инстинкт".

Калемба объяснил, что игроки смогут помочь Цири определить ее моральный кодекс, сформировав ее отношение к испытаниям, монстрам и окружающему миру.

"Мы хотим, чтобы игроки сами определяли ее. То, как она справляется с монстрами, заданиями и приключениями, будет уникальным. Самостоятельность игрока будет занимать центральное место, у него будет больше инструментов и возможностей для формирования опыта как в повествовательном, так и в геймплейном плане".

The Witcher IV находится на ранней стадии разработки, и о сроках ее выхода ничего не известно. По предположениям, запуск игры состоится в конце 2026 или начале 2027 года.