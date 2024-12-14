Инвестора из Техаса за сокрытие прибыли приговорили к двум годам заключения.

Криптовалютный инвестор из Техаса Фрэнк Ричард Алгрен III в четверг был приговорен к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов с прибыли в биткоинах в размере 1 млн долларов. Несмотря на тщательно продуманные меры по сокрытию своих транзакций, федеральные власти успешно отследили его деятельность, что стало знаковым случаем в сфере налогового правоприменения, связанного с криптовалютами.

Начало биткоина для Альгрена было положено в 2011 году, а к 2015 году он приобрел около 1 366 монет через Coinbase. К 2017 году метеоритный рост биткоина позволил ему продать 640 биткоинов за 3,7 млн долларов, получив прибыль, более чем в десять раз превышающую его первоначальные инвестиции. С новым богатством Альгрен купил дом в штате Юта, финансируемый преимущественно за счет биткоинов, которые он приобрел в 2015 году.

Вместо того чтобы сообщить об этих доходах в своей налоговой декларации за 2017 год, Альгрен подделал документы. Он ввел в заблуждение своего бухгалтера, утверждая, что цены его покупок были выше рыночных и даже превышали исторические максимумы торговли биткоином. В последующие годы его тактика становилась все более сложной.

В 2018-2019 годах Альгрен заработал еще 650 000 долларов на продаже биткоинов, но опять не указал их в своих налоговых декларациях. Чтобы скрыть эти доходы, он использовал криптовалютные миксеры, переводил средства через несколько кошельков и даже лично обменивал биткоины на наличные, пытаясь обойти Налоговую службу.

Приговор Альгрену вынесен в переломный момент для регулирования криптовалют. На фоне роста цен и повышенного интереса общественности, отчасти вызванного обещаниями таких политических деятелей, как Дональд Трамп, поддержать принятие криптовалют, Налоговое управление усилило борьбу с уклонением от уплаты налогов в индустрии цифровых активов стоимостью в триллион долларов.

Операция "Скрытое сокровище" – постоянная инициатива, в рамках которой агенты IRS обучаются выявлять налогоплательщиков, скрывающих криптовалютные доходы. Согласно отчетам, налоговая служба расследовала 400 дел и более чем в половине случаев рекомендовала возбудить уголовное дело.

Приговор, вынесенный Альгрену, создает прецедент и служит суровым предупреждением для других инвесторов, поддающихся искушению уклониться от уплаты налогов.