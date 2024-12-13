Анонс карты состоится уже через несколько недель.

Компания NVIDIA официально анонсировала новые продукты GeForce, которые будут детально продемонстрированы на грядущей выставке CES 2025, положив конец одному из самых упорных слухов в мире технологий в этом году. Хотя тизер, опубликованный VideoCardz, не называет конкретных продуктов, таких как серия RTX 5000, анонс дает понять, что новости, связанные с картами GeForce нового поколения не за горами.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит на CES 2025 с ключевым докладом, который сейчас сильно привязан к анонсу видеокарт RTX 5000. Отраслевые спекуляции указывают на вероятный дебют флагманской RTX 5090, а также других чипов, таких как RTX 5080 и, возможно, GPU нового поколения Blackwell для ноутбуков.

Вдобавок к ожиданию, на церемонии The Game Awards недавно дебютировал кинематографический трейлер The Witcher 4, и NVIDIA подтвердила, что кадры были предварительно отрендерены в Unreal Engine 5 на неанонсированной видеокарте GeForce RTX. Эта информация намекает на участие RTX 5090, что еще больше усиливает ожидания её презентации на выставке CES, которая начнется всего через несколько недель.

Для многих пользователей, рассматривающих возможность апгрейда, RTX 5070 – особенно интригующая перспектива. Ожидается, что этот графический ускоритель сбалансирует производительность и стоимость, потенциально конкурируя со слухами о RX 8800 XT от AMD, дебют которого также ожидается на CES 2025. Продукты AMD RDNA4, скорее всего, будут нацелены на рынки среднего класса.

Несмотря на волнение, у NVIDIA остаются опасения по поводу предложений следующего поколения. Ценообразование вызывает серьезные опасения, поскольку компания может снова повысить стоимость своих видеокарт. Кроме того, по слухам, конфигурации VRAM выглядят консервативными: сообщается о 16Gb для RTX 5080 и 12Gb для RTX 5070.