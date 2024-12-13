У астрономов слишком много теорий для ее разрешения.

Астрономы столкнулись с загадочным явлением в данных, собранных космическим телескопом "Хаббл": кажется, что вселенная сегодня расширяется быстрее, чем миллиарды лет назад, вскоре после Большого взрыва. Эта проблема, называемая "напряжением Хаббла", представляет собой серьезный вызов для существующих космологических моделей.

Недавно ученые подтвердили точность первоначальных измерений. Новое исследование, в котором используются данные космического телескопа Джеймса Уэбба, подтверждает результаты Хаббла, усиливая загадку. В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, использовались независимые методы анализа далеких галактик и сверхновых, в результате чего скорость расширения составила около 73 километров в секунду на мегапарсек. Мегапарсек, для сравнения, равен более чем трем миллионам световых лет.

Это значение резко контрастирует с теоретическими моделями, основанными на космическом микроволновом фоне, которые предсказывают скорость 67-68 километров в секунду на мегапарсек после Большого взрыва. Хотя численная разница кажется незначительной, она статистически значима и указывает на пробелы в нашем понимании космоса.

"Расхождение указывает на то, что наше представление о вселенной может быть неполным", – заметил нобелевский лауреат Адам Рисс, возглавлявший исследование.

"Учитывая, что Хаббл и Уэбб теперь подтверждают данные друг друга, мы должны срочно заняться этой проблемой".

Преобладающее объяснение в рамках стандартной модели приписывает ускоряющееся расширение "темной энергии", таинственной силе, составляющей около 70% вселенной. Несмотря на свою известность, темная энергия остается одной из величайших загадок физики, осложняя попытки разрешить проблему Хаббла.