В воздух он поднимается практически вертикально.

Летающие динозавры, как и птицы, при передвижении в значительной степени полагались на ноги, а не на крылья. Будь то неуклюжие прыжки или мощные скачки, их ноги играли важнейшую роль в энергоэффективности и динамике полета. Вдохновившись этой природной конструкцией, исследователи разработали прототип летающего дрона, оснащенного ногами, которые повышают его мобильность и эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Беспилотник, получивший название RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments), демонстрирует целый ряд возможностей. Он может прыгать, ходить, перепрыгивать через препятствия и даже использовать свои ноги для взлета. Эти универсальные движения не только позволяют RAVEN оптимально позиционировать себя для полета, но и аккумулировать энергию в ногах, чтобы совершить мощный прыжок в воздух. Гибкие пальцы ног оказались важны для устойчивости при движении по земле, а эксперименты с прыжками показали, что ноги обеспечивают более 90% необходимой для взлета скорости.

В ходе практических испытаний RAVEN достигал высоты прыжка около 0,4 метра, легко преодолевая наземные препятствия и устраняя необходимость в традиционной взлетно-посадочной полосе. Эта инновация отражает физику птичьего полета, где размер и масштабы влияют на методы взлета. Например, маленькие птицы, такие как вороны, могут почти вертикально взмывать в воздух, в то время как более крупным видам вроде лебедей все равно требуется определенная взлетная полоса.