Узнать полный размер хвоста не позволили возможности телескопа.

WASP-69 b – далекая экзопланета, привлекла внимание астрономов благодаря уникальной особенности: газообразному "хвосту", тянущемуся за ней. Это явление происходит по мере того, как планета неуклонно теряет свою атмосферу, уходя в космос.

Хвост планеты – это результат выхода легких частиц водорода и гелия из ее внешней атмосферы. Вместо того чтобы равномерно рассеиваться вокруг планеты, эти газы закручиваются в хвостоподобную структуру звездным ветром, исходящим от звезды-хозяйки WASP-69 b.

WASP-69 b относится к категории горячих юпитеров – массивных газовых гигантов, вращающихся очень близко к своим звездам-хозяевам. Такая близость подвергает планету интенсивному излучению, что приводит к процессу, называемому фотоиспарением. Когда звездное излучение нагревает внешние слои планеты, легкие элементы, такие как водород и гелий, выбрасываются в космос.

Поток заряженных частиц, выбрасываемых короной звезды, формирует длинный хвост уходящих газов. На Земле звездный ветер Солнца взаимодействует с нашим магнитным полем, создавая такие явления, как авроры. Но у WASP-69 b звездный ветер формирует атмосферный поток планеты, создавая хвост, напоминающий хвост кометы.

Наблюдения показали, что хвост WASP-69 b простирается на 560 000, что в 7,5 раз больше радиуса планеты. Скорее всего, это консервативная оценка, поскольку наблюдения телескопа закончились до того, как удалось определить полную длину хвоста.