Вероятно, скоро из магазина ее удалят.

В PlayStation Store появилась пародийная игра под названием Grand Taking Ages VI, которая вновь вызывает опасения по поводу контроля качества цифрового рынка со стороны Sony. Сатирический проект, доступный для заказа и помеченный предполагаемой датой выхода в мае 2025 года, высмеивает затянувшееся ожидание игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.

Игра использует для рекламы то, что кажется сгенерированными искусственным интеллектом иллюстрациями, а также преувеличенные заявления и сфабрикованные награды от таких известных изданий, как IGN. Описание игры в магазине гласит:

"Самая долгожданная игра о создании самой долгожданной игры! Теперь вы отвечаете за самую большую игровую катастрофу. Управляйте игровой студией своей мечты, жонглируя разгневанными фанатами, корпоративным хаосом и бесконечными задержками".

Согласно описанию, Grand Taking Ages VI предлагает сатирический взгляд на игровую индустрию, особенно на задержки релизов и перехваленные проекты. Игра обещает выйти до октября 2025 года, что совпадает с предположениями о возможном дебюте GTA 6.

Учитывая сатирический характер игры, Grand Taking Ages VI вряд ли надолго задержится в PlayStation Store.