Работа генеративного ИИ обходится в слишком много ресурсов.

ChatGPT быстро превратился в глобальный феномен и насчитывает более 300 миллионов пользователей в неделю, как объявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Столь значительный рост свидетельствует об огромном успехе компании, но в то же время вызывает серьезные опасения за состояние окружающей среды. По мнению экспертов в этой области, ускоренное внедрение генеративного ИИ может оказать значительное влияние на планету.

На лекции в Государственной библиотеке штата Виктория профессор Кейт Кроуфорд, австралийский эксперт по ИИ, признанная журналом TIME одним из 100 самых влиятельных людей в области ИИ, выступила с суровым предупреждением. Она рассказала о том, как эти передовые системы незаметно перестраивают планету, создавая долгосрочные последствия, требующие срочного внимания. Кроуфорд подчеркнула острую необходимость решения проблемы изменения климата, отметив, что усилия по сокращению глобального углеродного следа должны стать первоочередной задачей.

"Мы находимся под огромным давлением, пытаясь провести декарбонизацию к середине столетия, и если мы этого не сделаем, нас ожидает спиралевидное планетарное воздействие".

Кроуфорд подчеркнула, что генеративный ИИ часто не обходится без ущерба для окружающей среды. Например, она сравнила один запрос ChatGPT с потерей половины литра воды. Эта отрезвляющая статистика показывает экологическую неэффективность таких систем и указывает на необходимость смены приоритетов в индустрии ИИ.

"Мы тратим впустую много воды с помощью этих систем, и мало кто осознает, что это серьезная проблема. Вот почему я считаю, что устойчивое развитие должно быть приоритетом № 1 для отрасли, а не гонка ИИ".

Хотя появление ChatGPT стало революционным событием для технологий, Кроуфорд утверждает, что спустя два года после ее запуска настало время оценить более широкие последствия использования таких систем.