В теории он мог бы иметь 3 млн долларов.

Вечером 19 ноября семья калифорнийского арт-консультанта Адама Биеска была встревожена неожиданным открытием. Его сын-подросток, случайно спустившись по лестнице, заявил, что заработал значительную сумму на созданной им криптовалюте. Поначалу не обращая внимания на это, Биеск вскоре столкнулся с растущими доказательствами смелой выходки сына.

Реальность раскрылась, когда гневные сообщения заполонили Instagram его жены, а семейный телефон зазвонил без остановки. Оказалось, что ранее вечером сын Биеска запустил криптовалюту под названием Gen Z Quant, намайнив 1 млрд токенов. Он приобрел 51 млн этих токенов примерно за 350 долларов и начал прямую трансляцию события на Pump.Fun, платформе, известной тем, что показывает запуски мемкоинов. Прямая трансляция привлекла внимание, побудив зрителей инвестировать и вызвав стремительный рост стоимости токена.

В течение восьми минут его средства выросли почти до 30 000 долларов, которые он тут же обналичил. Обрадованный, подросток отпраздновал это на камеру, разразившись нецензурной бранью, не подозревая, какой финансовый и социальный шторм ему предстоит пережить. Его распродажа привела к обвалу стоимости монеты, уничтожив инвестиции других трейдеров.

Не успокоившись, подросток повторил стратегию с двумя другими токенами, причудливо названными im sorr и my dog lucy, собрав к концу вечера более 50 000 долларов. Однако успех дался ему дорогой ценой.

Ответная реакция со стороны пострадавших трейдеров была незамедлительной и серьезной. Разъяренные инвесторы засыпали чат Pump.Fun оскорблениями, называя подростка мошенником.

По иронии судьбы, при неожиданном повороте рыночной динамики трейдеры продолжили инвестировать в Gen Z Quant, доведя теоретическую оценку криптовалюты до 72 млн долларов к раннему утру следующего дня. Токены, которыми изначально владел подросток, были оценены более чем в 3 млн долларов – намного больше той суммы, которую он обналичил.