Без необходимости замены компонента.

Исследователи из Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании представили алмазную батарею, работающую на радиоактивном углероде-14. Это изобретение способно перевернуть представление об электронике, позволив устройствам работать тысячи лет без замены батарей.

В основе данного прорыва лежит углерод-14, радиоактивный изотоп, наиболее известный благодаря своей роли в углеродном датировании археологических артефактов.

Период полураспада изотопа – 5700 лет, то есть половина радиоактивного материала остается активной спустя тысячелетия. С практической точки зрения, алмазная батарея, использующая углерод-14, может работать более 10 000 лет, прежде чем ее мощность снизится до 50%.

В процессе производства используется специализированная плазменная установка, которая по сути печатает кристаллы искусственного алмаза, встраивая в них углерод-14. В результате получается безопасный и устойчивый источник энергии, получивший название "алмазная батарея".