По его словам, разработчикам очень приятно давать фанатам именно тот контент, который они ждут.

Затянувшееся молчание Rockstar Games по поводу Grand Theft Auto 6 стало предметом многочисленных спекуляций. Один из бывших аниматоров GTA 5 предложил свою версию того, почему студия решила не делиться деталями. По мнению Майка Йорка, ранее работавшего в Rockstar, эта секретность может быть связана не столько с логистикой, сколько с намеренной и очень эффективной маркетинговой стратегией.

Выступая на своем YouTube-канале, Йорк описал Rockstar как очень скрытную компанию, подчеркнув, что такой подход – не только вопрос корпоративной политики, но и намеренная тактика поддержания интриги в обществе. Хотя некоторые могут предположить, что отсутствие регулярных обновлений или трейлеров может ослабить ожидание, Йорк считает, что происходит обратный эффект: фанаты сами создают шумиху, эффективно выполняя рекламную работу Rockstar за них.

Йорк подробно остановился на подходе Rockstar, объяснив:

"Это создает притягательность и таинственность, заставляет людей говорить, а компании не нужно и пальцем шевелить".

"Отказываясь объявлять даты выхода трейлеров или часто обновлять информацию, Rockstar создает у фанатов ощущение любопытства. Это, в свою очередь, порождает спекуляции, фанатские теории и разговоры в сети, органично усиливая интерес".

Эта стратегия не только будоражит воображение, но и способствует творческому взаимодействию в игровом сообществе. Фанаты часто придумывают сложные теории, чтобы предсказать детали игры или дату выхода трейлера, превращая спекуляции в маркетинговый двигатель, управляемый сообществом.

"Они могли бы легко назвать дату выхода трейлера, но они этого не делают специально".

Йорк отметил, что разработчики Rockstar часто находят такую активность фанатов забавной и пользуются многими идеями простых геймеров.