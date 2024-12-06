В мире искусства создания наручных часов наследие не просто ценится, оно часто является синонимом престижа. В то время как многие европейские часовщики гордятся наследием своих вековых ателье, дизайнерский дуэт Toledano & Chan раздвинул границы традиций, создав часы, которые не поддаются временным ограничениям. Их последняя новинка, модель B/1M, создана на основе материала, существовавшего еще до появления человеческой цивилизации: метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад.
Созданные из метеорита Муонионалуста, эти часы имеют необычное происхождение. Фрагменты метеорита были впервые обнаружены в 1906 году недалеко от отдаленной шведской деревни Киткиёярви. С годами по всей Северной Скандинавии стали появляться разрозненные остатки его падения, безмолвно свидетельствующие о катаклизмическом столкновении метеорита с нашей планетой.
Хотя осколки метеорита иногда украшали циферблаты роскошных часов, художники Филипп Толедано и Альфред Чан стремились кардинально расширить эту концепцию.
"Метеоритные циферблаты не являются редкостью в элитных часах. Но часы из метеорита целиком: корпус, циферблат, ушки и все остальное – это что-то необыкновенное".
Такой дерзкий подход сопровождается внушительным ценником. Хотя Толедано воздержался от раскрытия стоимости фрагмента метеорита, использованного для создания B/1M, он признал, что стоимость необработанного метеорита часто превосходит стоимость золота в пересчете на грамм. Ожидается, что прототип будет стоить от 8 000 до 16 000 долларов, когда он появится на аукционе Time for Art, организованном компанией Phillips Watches в Нью-Йорке.
"Метеорит – это не то, что можно добыть или вырастить, он по своей природе конечен. Кроме того, оставшиеся после изготовления изделия фрагменты не могут быть использованы повторно, как золото или другие металлы, что усложняет процесс и увеличивает расходы".