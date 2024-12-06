Их оценивают в 8 000-16 000 долларов.

В мире искусства создания наручных часов наследие не просто ценится, оно часто является синонимом престижа. В то время как многие европейские часовщики гордятся наследием своих вековых ателье, дизайнерский дуэт Toledano & Chan раздвинул границы традиций, создав часы, которые не поддаются временным ограничениям. Их последняя новинка, модель B/1M, создана на основе материала, существовавшего еще до появления человеческой цивилизации: метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад.

Созданные из метеорита Муонионалуста, эти часы имеют необычное происхождение. Фрагменты метеорита были впервые обнаружены в 1906 году недалеко от отдаленной шведской деревни Киткиёярви. С годами по всей Северной Скандинавии стали появляться разрозненные остатки его падения, безмолвно свидетельствующие о катаклизмическом столкновении метеорита с нашей планетой.

Хотя осколки метеорита иногда украшали циферблаты роскошных часов, художники Филипп Толедано и Альфред Чан стремились кардинально расширить эту концепцию.

"Метеоритные циферблаты не являются редкостью в элитных часах. Но часы из метеорита целиком: корпус, циферблат, ушки и все остальное – это что-то необыкновенное".

Такой дерзкий подход сопровождается внушительным ценником. Хотя Толедано воздержался от раскрытия стоимости фрагмента метеорита, использованного для создания B/1M, он признал, что стоимость необработанного метеорита часто превосходит стоимость золота в пересчете на грамм. Ожидается, что прототип будет стоить от 8 000 до 16 000 долларов, когда он появится на аукционе Time for Art, организованном компанией Phillips Watches в Нью-Йорке.