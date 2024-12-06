Если, конечно, Apple не поскромничает с техническими характеристиками.

После почти трех лет ожидания компания Apple собирается представить следующее поколение iPhone SE в начале 2025 года. Четвертая версия смартфона Apple средне-бюджетного ценового диапазона обещает не только модернизировать линейку SE, но и внедрить инновации, свидетельствующие об эволюции подхода Apple в конкурентном мобильном пространстве.

Конкуренция на арене среднего диапазона

Рынок смартфонов среднего класса сейчас переполнен как никогда, на нем доминируют такие сильные соперники, как серия Galaxy A от Samsung, Pixel 8a от Google, Nothing Phone и модели OnePlus Nord. С последним iPhone SE, выпущенным в марте 2022 года, Apple отстала от своих конкурентов, что делает обновление необходимым для поддержания актуальности.

Тем не менее, соответствовать нынешним конкурентам недостаточно. Многие Android-устройства среднего ценового диапазона должны обновиться в начале 2025 года, что повышает ставки для Apple. Новый SE должен превзойти своих конкурентов не только для того, чтобы получить похвалу в день запуска, но и для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в течение следующих нескольких лет.

Новый стандарт производительности

Похоже, Apple готова превзойти все ожидания от iPhone SE 2025 года. Одним из важнейших обновлений, вероятно, станет генеративный пакет Apple AI, Apple Intelligence. Хотя этот набор инструментов отстает от решений на базе Android, таких как Gemini AI и Galaxy AI, обновление iOS, запланированное на первую половину 2025 года, должно сократить разрыв.

Недавние примеры подтверждают готовность Apple расширять границы производительности: iPhone 16 и 16 Plus получили более высокие, чем обычно, технические характеристики. Трудно представить, что iPhone SE выйдет на рынок без подобных обновлений, тем более что Apple позиционирует Apple Intelligence как основную функцию в своей экосистеме.