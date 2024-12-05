Фанаты криптовалют ждали этого почти 16 лет.

Впервые за свою почти 16-летнюю историю биткоин преодолел рубеж в $100 000. Ровно в 21:39 по восточному времени криптовалюта достигла шестизначной отметки, закрепив за собой статус доминирующей силы в финансовом мире.

Это выдающееся достижение заставляет вновь обратить внимание на один из самых легендарных анекдотов о биткоине – печально известную покупку пиццы за BTC. Более 14 лет назад Ласло Ханеч, криптоэнтузиаст из Флориды, вошел в историю, потратив 10 000 BTC на две пиццы Papa John's. Эта транзакция, ставшая первым задокументированным коммерческим использованием биткоина, сегодня оценивается в 1 млрд долларов.

История началась 18 мая 2010 года, когда Ханеч разместил на одном из криптовалютных форумов простую просьбу:

"Я заплачу 10 000 биткоинов за пару пицц... например, за 2 большие, чтобы осталось на следующий день".

Четыре дня спустя пользователь из Британии принял это предложение, сделав заказ пиццы за 25 долларов и получив 10 000 BTC. В то время эти биткоины стоили всего 45 долларов. Однако всего за девять месяцев их стоимость взлетела до 10 000 долларов, что стало предвестником потенциала роста.

В 2013 году в интервью The New York Times Ханеч не выразил сожаления по поводу сделки, несмотря на ее тогдашнюю оценку в 6 млн долларов.

"Тогда биткоины не имели никакой ценности, поэтому идея обменять их на пиццу была невероятно крутой".

Для сравнения: текущая рыночная капитализация Papa John составляет около 1,567 млрд долларов. Если бы Ханеч придержал свои биткоины, а не потакал тяге к пицце, то сейчас он мог бы позволить себе приобрести почти две трети компании.