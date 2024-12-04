Для полного изменения цвета ему требуется 30-80 секунд.

Исследователи из Китая разрабатывают технологию, которая может приблизить к реальности концепцию плащей-невидимок, напоминающих о фильмах о Гарри Поттере. Команда из Университета электронной науки и техники разработала инновационный материал, который имитирует способность хамелеона органично вписываться в окружающую среду, меняя цвет.

В природе такие существа, как хамелеоны и осьминоги, славятся своим мастерством активного камуфляжа, изменяя внешний вид, чтобы уклониться от угрозы. Имитация этого природного явления с помощью синтетических материалов традиционно требует громоздких и дорогостоящих электронных систем. Однако китайские исследователи решили эти проблемы с помощью революционной технологии, получившей название "самоадаптивный фотохромизм" (SAP).

В основе технологии лежит молекулярное соединение, которое изменяет свою структуру под воздействием света определенной длины волны. В отличие от предыдущих методов, новый материал позволяет добиться резкой смены цвета без использования внешних источников питания или сложных электронных компонентов.

Чтобы продемонстрировать возможности SAP, команда погрузила решение в прозрачный контейнер и поместила его в полупрозрачные акриловые коробки разного цвета. Материал адаптировался к окружающей среде практически мгновенно. Испытания проводились и на открытом воздухе, где раствор SAP подстраивался под красочные природные фоны, завершая свои трансформации за 30-80 секунд.