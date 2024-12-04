Выход революционного смартфона ожидается в 2026 году.

Согласно отчету Digital Supply Chain Consultants, впервые с момента появления складных устройств мировые поставки складных дисплеев в 3 квартале 2024 года снизились по сравнению с предыдущим годом. Этот спад наблюдается, несмотря на запуск нескольких громких складных смартфонов, включая Samsung Galaxy Z Fold 6 и Google Pixel 9 Pro Fold.

Анализ DSCC фиксируют резкое падение спроса на складные дисплеи на 38% по сравнению с предыдущим годом. Хотя в отчете прогнозируется скромный рост на 5% за весь год, эта цифра меркнет по сравнению с прежней последовательной траекторией роста сектора. В период с 2019 по 2023 год поставки складных дисплеев ежегодно увеличивались на 40%, что подчеркивает разительный контраст в динамике.

По прогнозам DSCC, в 2025 году мировой спрос на складные дисплеи снизится на 4%, а объем поставок стабилизируется на уровне около 22 млн единиц.

Хотя в отчете нет глубокого анализа фактических данных о продажах складных смартфонов, в нем подчеркивается, что складные телефоны являются основным фактором спроса на складные дисплеи. Этот спад может показаться удивительным, учитывая наплыв инновационных складных устройств в этом году.

Несмотря на текущее замедление, отчет дает некоторый оптимизм в отношении будущего сектора. По слухам, компания Apple выйдет на рынок складных телефонов в конце 2026 года с ожидаемым запуском складного iPhone. Если это произойдет, выход Apple может значительно повысить интерес потребителей и оживить спрос на всем рынке.