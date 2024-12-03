Принимать его нужно дважды в год.

Профилактика новых случаев ВИЧ-инфекции с помощью пероральных препаратов требует соблюдения строгого режима, включающего ежеквартальные визиты к врачу и ежедневное применение. Однако для многих соблюдение такого режима является сложной задачей. Доконтактная профилактика (PrEP), например пероральный препарат Truvada, доказала свою высокую эффективность в предотвращении передачи ВИЧ, но ее успех зависит от ежедневного соблюдения режима приема. Если не принимать препарат в соответствии с предписаниями, защитная эффективность лекарства значительно снижается.

Последние результаты клинического исследования "Purpose-2", проведенного под руководством исследователей из Университета Эмори и Grady Health System, указывают на принципиально новую альтернативу под названием Ленакапавир. Это лекарство, применяемое в виде инъекций дважды в год, продемонстрировало снижение общего риска заражения ВИЧ на 96%, что превосходит эффективность ежедневного перорального PrEP.

"Достижение почти 100%-й эффективности при использовании инъекционного препарата, вводимого два раза в год, поистине замечательно", – заявил доктор Коллин Келли, ведущий автор исследования и профессор Университета Эмори.

"Это достижение особенно важно для людей, которые сталкиваются с препятствиями при ежедневном приеме лекарств, или для групп населения, непропорционально затронутых ВИЧ".

В ходе фазы III двойного слепого рандомизированного исследования ленакапавир значительно превзошел все остальные препараты. Из 2179 участников в группе ленакапавира только двое заразились ВИЧ по сравнению с девятью случаями заражения в других группах, состоящих из 1 086 человек.

Одним из ключевых преимуществ исследования является его инклюзивность: участники представляли расовые, этнические и гендерные группы населения, которые в большей степени страдают от ВИЧ. В исследование были включены люди из 88 мест, включая Перу, Бразилию, Южную Африку и США. Эти группы населения часто сталкиваются с системными барьерами в здравоохранении, включая ограниченный доступ к медицине.