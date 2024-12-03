Вероятно, она будет конкурировать с RTX 5070.

Флагманский графический ускоритель AMD RDNA4, которым, по слухам, станет RX 8800 XT, может переосмыслить мейнстрим игровой графики, если последние слухи окажутся правдой.

Авторитетный участник форума Chiphell с ником zhangzhonghao рассказал, что массовое производство видеокарт RDNA4 начнется в середине декабря 2024 года, что соответствует запланированному выпуску в первом квартале 2025 года. Ожидается, что линейку возглавит Radeon RX 8800 XT, хотя официальные названия могут отличаться, поскольку AMD завершает разработку стратегии брендинга для серии RDNA4.

Ключевым моментом RX 8800 XT является ориентация на эффективность. По слухам, графический ускоритель будет потреблять на 25% меньше энергии, чем RX 7900 XTX, средняя мощность которого в игровых сценариях составляет 350W. Это позволяет предположить, что энергопотребление будет находиться в диапазоне 250-270W, что сопоставимо с RTX 4070Ti.

С точки зрения производительности RX 8800 XT обещает значительный прирост. Сообщается, что карта обеспечивает 45%-й прирост производительности трассировки лучей в Resident Evil 4 Remake. AMD сделала акцент на усовершенствовании трассировки лучей и возможностей искусственного интеллекта в RDNA4.

По слухам, в области растеризации RX 8800 XT будет конкурировать с RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, предлагая конкурентоспособную производительность при более низких требованиях к энергопотреблению.

Инсайдеры отрасли предполагают, что стоимость карты составит около 500 долларов.