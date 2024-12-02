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Kachka
Найденная в мусоре RTX 4090 Ti исправно работает
По характеристикам она почти равна RTX 4090.

Необычная история с якобы найденным прототипом NVIDIA RTX 4090 Ti появилась недавно на Reddit и привлекла внимание технологического сообщества. Автор утверждает, что достал карту из мусорного ведра, что вызвало любопытство относительно ее происхождения и функциональности. Несмотря на необычные обстоятельства, прототип карты подтвердил свою полную работоспособность.

4-х слотовый прототип практически полностью повторяет спецификации NVIDIA RTX 4090, что развеивает предыдущие предположения о том, что это может быть неуловимая RTX 4090 Ti или TITAN ADA. Карта работает на уникальной версии BIOS 95.02.01.22.01, по сравнению с 95.02.20.00.01 в розничной версии RTX 4090 Founders Edition. Хотя характеристики ядра остались неизменными, прототип работает на чуть более низких тактовых частотах: 2115 МГц и 2355 МГц против с 2235 МГц и 2625 МГц у стандартной версии.

Важно отметить, что прототип использует ту же плату и тот же номер SKU, что и RTX 4090 FE (PG147 SKU 330), и сохраняет идентичное ограничение мощности в 450W при пиковом потреблении в 600W. Совместимость с общедоступными драйверами GPU обеспечивает функциональность для целей тестирования – примечательная деталь для такой редкой находки.

Интригу добавляет необычная конфигурация прототипа с тремя вентиляторами, отличающаяся от стандартного дизайна NVIDIA Founders Edition. Третий вентилятор, умело спрятанный внутри радиатора, становится заметным только при определенном освещении.

Еще одной отличительной особенностью является нетрадиционный дизайн печатной платы, состоящей из трех частей. Хотя такая конфигурация указывает на потенциальные планы по расширению возможностей – возможно, увеличению количества ядер или памяти – эти обновления так и не были реализованы. Похоже, что NVIDIA отказалась от этого прототипа в середине разработки.

Учитывая редкость и функциональность карты, автор Redditor решил не разбирать ее для дальнейшего изучения. Вместо этого он планирует отправить прототип в компанию Gamers Nexus, пользующуюся доверием в технологическом сообществе, для проведения всестороннего анализа.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4090 ti
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