Разработчики утверждают, что это совершенно новый вид летающих автомобилей.

Новая эра городской мобильности может наступить уже скоро: австрийская инженерная компания CycloTech представила инновационную силовую установку для своего демонстрационного самолета BlackBird – концептуального транспортного средства, призванного переосмыслить летающие автомобили.

Представленный 5 ноября, BlackBird оснащен запатентованной технологией CycloTech "CycloRotor", полностью электрической альтернативой традиционным пропеллерам. Вдохновленный пропеллером Voith Schneider Propeller (VSP), обычно используемым на морских судах, таких как буксиры и паромы, CycloRotor обеспечивает как движущую силу, так и возможности управления.

По своей сути CycloRotor состоит из кругового ротора, оснащенного небольшими регулируемыми лопастями. В отличие от стандартных пропеллеров, лопасти вращаются по периметру ротора и могут динамически изменять свой угол наклона для создания точной тяги в любом направлении. По словам директора по технологиям CycloTech Тахсина Карта, изменяя ось, вокруг которой вращаются лопасти, система обеспечивает плавный контроль над скоростью и направлением движения.

Уникальная конструкция придает BlackBird исключительную маневренность, позволяя ему зависать, поворачиваться и резко менять направление движения в воздухе. Представители CycloTech подчеркивают, что такой уровень контроля не только повышает точность полета, но и улучшает безопасность и комфорт пассажиров, особенно в сложных погодных условиях.

Способность CycloRotor быстро корректировать траекторию полета обещает более плавный и стабильный полет, что делает его потенциальным революционным решением для городского движения.