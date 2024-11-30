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NASA обнаружило во льдах Гренландии давно забытую секретную ядерную базу времен холодной войны

Военные забросили её десятки лет назад.
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Гренландия, где расположен второй по величине в мире ледниковый щит, долгое время хранила под своими просторами леденящий душу секрет. Во время холодной войны армия США построила на территории ледника тайную ядерную базу, предназначенную для нанесения удара по Советскому Союзу в случае ядерного конфликта. Сегодня передовые радарные технологии НАСА раскрыли удивительные подробности этого заброшенного проекта.

В начале этого года НАСА отправилось в научную миссию над Гренландией, чтобы проверить возможности своего Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar (UAVSAR). Этот сложный радар был установлен на самолете Gulfstream III, и перед ним была поставлена задача обследовать обширный ледяной щит Гренландии, чтобы составить карту его внутренней структуры и подстилающих пород. Несмотря на то, что эта миссия в первую очередь была направлена на проверку технологий, она принесла неожиданное открытие: остатки лагеря Сentury, сверхсекретного военного объекта времен холодной войны.

Построенный в 1959 году в рамках программы холодной войны Project Iceworm, лагерь Century был амбициозной попыткой создать разветвленную сеть тоннелей протяженностью более 2 500 миль, скрытых подо льдом Гренландии. База предназначалась для размещения и запуска 600 ядерных баллистических ракет, способных нанести удар по Советскому Союзу. Стратегически выгодно расположенная в непосредственной близости от СССР, база обеспечивала возможность быстрого реагирования в случае ядерной войны.

Однако проект столкнулся с непреодолимыми трудностями. Постоянное движение гренландских льдов представляло постоянную угрозу стабильности туннелей, что привело к отказу от проекта в 1967 году. Спустя десятилетия технология NASA UAVSAR позволила вновь увидеть скрытые коридоры и сооружения, открывая вид на то, что когда-то было центром стратегии холодной войны.

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Теги

nasa холодная война военные базы гренландия
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Demiurg666
08:03
Если секрет, то, разумеется, "леденящий душу", ага. Без этого никак. Убожество.
NASA обнаружило во льдах Гренландии давно забытую секретную ядерную базу времен холодной войны
grinia
07:34
Полная чушь. Я поменял 2700х на 5800х3D, карта 3080 10гб- прирост в одиночных играх 8-10%.Сильно был разочарован. А тут 50%
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