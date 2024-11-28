Потрясающие визуальные эффекты при ошеломляющих затратах на производительность.

Недавно вышедший мод Portal 2 RTX Remix демонстрирует потрясающие визуальные улучшения за счет трассировки путей, но при этом очень сильно снижает производительность. Даже на премиальных видеокартах RTX 4080 запуск игры с этим улучшением может привести к сильному падению частоты кадров, особенно в разрешении 4K.

Подробный анализ производительности, проведенный MxBenchmarkPC, подчеркивает, насколько тяжелой может быть трассировка путей. При родном разрешении 4K частота кадров резко падает – с 200-300+ FPS в стандартном режиме до всего лишь 20-30 FPS при включении мода RTX Remix. Учитывая мощные возможности RTX 4080, эти цифры подчеркивают огромные вычислительные требования трассировки путей. Для достижения приемлемой частоты, особенно выше 60 кадров, игра в значительной степени опирается на технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) и Frame Generation в разрешениях 1440p и 1080p.

Мод не был изначально разработан для прямой поддержки Portal 2, и поскольку его эффекты отображаются с помощью шейдеров, пользователи могут столкнуться с дополнительными проблемами, включая графические баги и нестабильность, наряду с уже предъявляемыми требованиями к производительности.