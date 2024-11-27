На материнской плате она занимает все четыре слота.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti, неуловимый флагманский GPU, который так и не увидел свет, снова всплыл на поверхность.

Изначально NVIDIA стремилась максимально использовать потенциал своей архитектуры Ada Lovelace, но даже с такой мощью, как у RTX 4090, она не справилась из-за нехватки энергии. Чип RTX 4090, хотя и впечатлял, был недостаточен для извлечения всех унций производительности, которые могла дать Ada. Это заставило компанию разработать экспериментальную RTX 4090 Ti – карту, которая была замечена в прошлом году и продемонстрировала беспрецедентный размер для настольных GPU NVIDIA.

Теперь, неожиданно, RTX 4090 Ti снова появилась в продаже благодаря одному из пользователей Reddit, который обнаружил карту выброшенной в мусорный бак. Кто-то выбросил этот графический ускоритель из ограниченной серии и пользователь u/This_Explanation_514 спас его, поделившись фотографиями находки. Карта соответствует дизайну из предыдущих утечек, демонстрируя массивный 4-слотовый кулер, который может легко занять всю нижнюю половину материнской платы ATX, перекрывая все слоты PCI-E.

Ранее предполагалось, что этот GPU будет частью линейки TITAN Ada, но независимо от его первоначальной формы, он был почти вдвое больше предыдущих карт. Масштаб радиатора создавал значительные трудности при проектировании, что привело к повороту разъема питания на 90 градусов и боковому расположению печатной платы с выводами на дисплей.

Пока нет никаких сведений о том, исправен ли GPU, но примечательно, что пользователь нашел полную печатную плату в целости и сохранности.