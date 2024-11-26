В её центре – огромная черная дыра.

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает революционизировать наши представления о космосе. На этот раз он обратил свой взор на галактику Сомбреро, также известную как Мессье 104 (M104).

В видимом свете галактика Сомбреро известна своим характерным видом, напоминающим сомбреро, с яркой центральной выпуклостью, окруженной ореолом света. Однако при наблюдении в средней инфракрасной области спектра галактика больше напоминает мишень для стрельбы из лука с ярким "яблочком" в центре. Центральная черта на самом деле является сверхмассивной черной дырой.

Изображение JWST не только выделяет M104, но и открывает яркий фон галактик, разбросанных по всему космосу. Галактика Сомбреро находится на расстоянии около 30 млн световых лет в созвездии Девы.